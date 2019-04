-Estábamos en Cariló, que fue el centro de operaciones de este disco. Yo estaba trabada con la letra de la zamba y una madrugada me desperté a las 5 y escribí la letra entera de un tirón -lo que me llevó 15 minutos- como si me fuera dictada. A las 9 me levanté y la grabé así nomás en el home studio que monto siempre en el garage. Y así quedó en el disco.