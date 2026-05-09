La pareja de Fede Valverde, Mina Bonino, llega a su límite: “No tengo absolutamente nada que decir ni aclarar. Déjenme en paz”

El futbolista Fede Valverde (i) posa en el photocall de la premiere del documental ‘Topuria: Matador’, junto a su pareja, Mina Bonino. (Ricardo Rubio / Europa Press)

El Real Madrid está viviendo una crisis interna histórica. Lo que durante meses fueron rumores de pasillo sobre la falta de sintonía en el vestuario blanco, tras un año marcado por la destitución de Xabi Alonso, ha terminado por estallar de la forma más violenta posible. El pasado jueves, 7 de mayo, el diario Marca hacía saltar todas las alarmas al destapar lo que ya es el escándalo de la temporada: una brutal pelea entre dos de los pesos pesados del equipo, Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni.

Según las informaciones que han trascendido, el enfrentamiento se produjo tras una sesión de entrenamiento marcada por la alta tensión. Lo que comenzó como una discusión verbal entre el capitán y el centrocampista francés terminó en un intercambio de puñetazos que dejó a Valverde malherido. En medio de la trifulca, el uruguayo cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra una mesa y sufriendo una aparatosa brecha. El desenlace fue tan grave que el futbolista tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital para recibir varios puntos de sutura.

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Imagen de archivo de los jugadores del Real Madrid Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante un partido de Liga de Campeones ante el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España. 19 febrero 2025. (Action Images vía Reuters/Matthew Childs)

La respuesta del club no se ha hecho esperar ante un incidente que daña gravemente la imagen de la institución. El Real Madrid ha abierto un expediente disciplinario a ambos jugadores, imponiendo una sanción económica de 500.000 euros a cada uno, concluyendo así los procedimientos internos ante una falta considerada muy grave.

Mina Bonino estalla: el drama familiar tras la polémica

Mientras Valverde intentaba retomar la normalidad acudiendo al colegio de sus hijos, el foco mediático se trasladaba a su mujer, Mina Bonino. La periodista argentina ha compartido una imagen familiar en sus redes sociales en la que Valverde aparece con una gorra, una instantánea que, lejos de tranquilizar, ha desatado una oleada de ataques e insultos hacia ella y su familia.

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Embarazada de seis meses de su tercer hijo en común, Mina ha decidido plantar cara a quienes la acosan de forma impune. “Estoy harta. Harta de que se hable con impunidad. No todo es gratis en la vida. Hablar, difamar y ensuciar a las personas tiene consecuencias”, comenzaba diciendo en un desgarrador texto en Instagram, denunciando que recibe mensajes diarios donde se amenaza incluso la integridad de sus hijos.

Fede Valverde y su pareja, Mina Bonino, en una imagen junto a su hijo (Instagram / @minabonino)

La argentina, que ya vivió un embarazo de riesgo hace tres años, ha apelado a la falta de empatía de sus detractores. “No olviden, no es hombre el que se mete con la mujer de un jugador de fútbol embarazada de seis meses para despotricar su odio personal. Estoy cansada. Debería estar preocupándome por la salud del bebé, que ya bastante tuvo hace tres años. Se acabó, tiene que tener un límite”, ha continuado.

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Finalmente, Bonino quiso zanjar la polémica sobre el altercado de su marido, defendiendo la versión de que se trató de un infortunio. “Se golpeó la cabeza. Un corte que con la gorra no se nota. Y eso no es producto de ninguna trompada (pelea) porque NO LA HUBO. Es producto del golpe. Ya lo dijeron todos, ¿qué más quieren creer?”, sentenciaba con contundencia.

La mujer de Fede Valverde, Mina Bonino, hace un comunicado en sus redes sociales (Instagram / @minabonino)

Con un mensaje de hartazgo absoluto, Mina cerraba su intervención pidiendo respeto. “Si quieren ver sangre, acá no la van a ver. Este es mi Instagram, mi familia y no tengo absolutamente nada que decir ni aclarar porque no es mi obligación. Déjenme en paz”, ha zanjado. Mientras Fede Valverde continúa recuperándose, el Real Madrid afronta ahora el Clásico más amargo, con su capitán fuera de juego, dos de sus estrellas multadas y un vestuario que parece irreconciliable.

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