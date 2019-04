Al ser consultado sobre si no se iba a postular nuevamente a la presidencia (su mandato vence este año) Ventura dijo: "A mí me gustaría irme, dejar la entidad con las fiestas organizadas y con la contabilidad bien limpia como esta y con algunos pesos en tesorería. Hay mucha gente de la entidad que me pide que me quede un mandato más y también personas del medio que me insisten en que siga. Cuando llegue el momento de presentar las listas veré. Ahora lo más importante es el Martín Fierro y en eso esta metida mi cabeza", finalizo.