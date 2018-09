View this post on Instagram

Ya son 6 años, mi vida se partió en dos. Mi niña, mi primer amor desapareció por arte de magia. Me apretó la mano y voló. Aparecen estos videos y los atesoro como piezas arqueológicas de una historia que no termino de entender. Veo el video y trato de ver el truco, la despedida. Blanca, el alma más pura de seis años hizo su truco maestro hace seis años. Sigo preguntándome cómo lo hiciste, dónde estás?