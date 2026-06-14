Ataque a tiros deja un hombre lesionado en la colonia Independencia de Culiacán

Durante la inspección de la escena, elementos del Ejército localizaron cinco casquillos percutidos de arma corta. (Crédito: redes sociales)

Un hombre identificado como Héctor Guadalupe, de 28 años de edad, resultó herido por impactos de arma de fuego la tarde de este sábado, luego de ser atacado en calles de la colonia Independencia, en Culiacán, Sinaloa. El presunto responsable logró huir antes de la llegada de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 17:00 horas sobre la calle Constituyente Carlos María Esquerro, entre Constituyente Adalberto Tejeda y Constituyente Nicéforo Zambrano. En ese punto, la víctima se encontraba dentro de un automóvil Toyota Corolla cuando fue sorprendida por un sujeto que se desplazaba en una motocicleta.

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La información preliminar indica que el agresor, quien vestía ropa negra y conducía una motocicleta Italika color azul, se aproximó al vehículo y realizó varios disparos en su contra. Tras la agresión, abandonó el sitio con rumbo desconocido sin que pudiera ser interceptado.

Como resultado del ataque, Héctor Guadalupe sufrió una lesión por arma de fuego en una de sus piernas. Familiares o personas cercanas lo trasladaron para recibir atención médica en el mismo automóvil en el que se encontraba al momento de los hechos. La unidad portaba placas de circulación del Estado de México.

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Luego del reporte al sistema de emergencias, elementos de seguridad se movilizaron hacia la colonia Independencia para verificar la situación y asegurar el área donde ocurrió la agresión.

Minutos más tarde, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional acudió al lugar para participar en las labores de investigación. Durante la inspección de la escena, los elementos localizaron cinco casquillos percutidos de arma corta, los cuales fueron asegurados como parte de los indicios que serán analizados por las autoridades competentes.

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Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. Las investigaciones continúan para determinar las circunstancias en que ocurrió el ataque e identificar al responsable de la agresión armada registrada en esta zona de la capital sinaloense.

Violencia persistente en Culiacán

La agresión que dejó herido a un hombre de 28 años en la colonia Independencia ocurrió en un contexto de violencia persistente en Culiacán. En las últimas semanas se han registrado diversos ataques armados contra personas que circulaban o permanecían a bordo de vehículos en distintos sectores de la capital sinaloense.

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El 1 de junio, un ataque armado en la colonia Juntas del Humaya dejó un hombre muerto y otro lesionado después de que sujetos armados los persiguieron y les dispararon en repetidas ocasiones.

La situación ocurre además en medio de una crisis de seguridad que afecta a la ciudad desde septiembre de 2024. Autoridades federales han mantenido operativos permanentes y un amplio despliegue militar en Culiacán ante los episodios de violencia registrados en distintos puntos de la capital sinaloense. De acuerdo con reportes periodísticos, la confrontación entre grupos del crimen organizado ha derivado en un aumento de homicidios, ataques armados y otros hechos de alto impacto.

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Durante los últimos meses también se han documentado agresiones contra viviendas y vehículos en diversos sectores de la ciudad. Uno de los casos de mayor repercusión ocurrió en mayo, cuando una vivienda vinculada a la familia del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fue atacada a tiros en Culiacán, sin que se reportaran personas lesionadas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el ataque registrado en la colonia Independencia guarda relación con otros hechos violentos ocurridos recientemente en la ciudad. Sin embargo, la agresión se suma a una serie de incidentes armados que han mantenido bajo vigilancia a distintos sectores de la capital sinaloense.

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