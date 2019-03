—Sí, todo cambió. Cuando un amigo tuyo se muere en el mismo mundo, con los mismos sentimientos… Porque todos nos presionamos mucho, viajando de la manera en que lo hacemos, moviéndonos con la adrenalina que lo hacemos, no había forma de que no me replantease un poco todo. Ahora estoy en el presente, enfocado en lo que es verdaderamente importante, que es mi familia, y logrando un mejor equilibrio entre lo que es mi vida pública y mi vida privada. Las cosas que hago en mi casa, con mi familia, versus la música. Antes la música dominaba más mis tiempos, no tenía vida personal. Después de su muerte paré para asegurarme que el equilibrio sea correcto, porque soy uno de los que se presionan mucho, soy un obsesionado por el trabajo, y eso es parte de mi éxito. Pero el último año bajé un cambio para entender que estoy haciendo las cosas que amo hacer, estoy en una posición en la que puedo tener ese derecho.