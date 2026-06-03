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Mercedes Milá destapa su affaire con un concursante de ‘Gran Hermano’ y revela que llegó a cobrar “60.000 euros por programa”

La periodista, inmersa en la promoción de su nuevo espacio en TVE, se ha sincerado sobre su etapa al frente del reality

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Mercedes Milá estrena en La1 ‘No sé de qué me hablas’. (RTVE)
Mercedes Milá estrena en La1 ‘No sé de qué me hablas’. (RTVE)

Mercedes Milá ha vuelto a demostrar que sigue siendo una de las comunicadoras más imprevisibles y directas de la televisión española. Coincidiendo con el estreno de Me meto en un jardín, su nuevo programa en La 2, la periodista ha concedido varias entrevistas promocionales en las que no ha esquivado ningún tema. La última de ellas, en el pódcast Menudo Cuadro de RTVE Play, ha dejado titulares de todo tipo, desde una inesperada confesión sentimental relacionada con Gran Hermano hasta detalles sobre el importante salario que llegó a percibir durante sus años al frente del popular reality.

La presentadora sorprendió especialmente al recordar su etapa en Gran Hermano, formato que marcó una parte fundamental de su carrera profesional. Sin rodeos, Milá reveló cuánto llegó a cobrar por cada gala en los últimos años del programa. “Al final de Gran Hermano yo creo que estaba ganando 60.000 euros por programa”, confesó. Una cifra que, lejos de considerar excesiva, justificó asegurando que el formato generaba enormes beneficios para la cadena. “Yo estaba dando mucho dinero al canal. Estaba generando muchísimo más de lo que ganaba”, explicó.

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Mercedes Milá, en una foto de archivo. (Europa Press)
Mercedes Milá, en una foto de archivo. (Europa Press)

Pero si hubo una declaración que llamó especialmente la atención fue la relacionada con uno de los concursantes más recordados de la historia del reality. Mercedes sorprendió al revelar que llegó a tener una relación especial con uno de ellos años después de su paso por la casa.

“Yo tuve una cosita con uno de los concursantes de Gran Hermano, con el que todavía me escribo y que me gustó mucho. Matías”, admitió entre risas, dejando atónitos a los presentadores del espacio.

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Mercedes Milá y Matías se dieron un beso en directo en 2003. (Telecinco)
Mercedes Milá y Matías se dieron un beso en directo en 2003. (Telecinco)

De Miguel Bosé a Pedro Sánchez: una Mercedes Milá sin filtros

Más allá de las confesiones sobre su vida personal, la periodista también aprovechó la entrevista para pronunciarse sobre varios asuntos de actualidad y algunas de las figuras más conocidas del panorama público.

Uno de los nombres que salió a relucir fue el de Miguel Bosé, con quien mantuvo una estrecha amistad durante años. Sin embargo, la relación entre ambos se enfrió a raíz de sus discrepancias durante la pandemia. “No nos pusimos de acuerdo con el tema de la pandemia. Me da mucha pena verlo porque no es mi Miguel”, reconoció. “Me dolió. El tema Miguel lo llevo mal porque era mi niño, la persona a la que yo quería. Hace mucho que no hablamos ni nos vemos”.

También habló de política y de algunas de las personalidades que protagonizan una de las entregas de Me meto en un jardín. Entre ellas, Miguel Ángel Revilla, de quien destacó la contundencia con la que habla sobre Juan Carlos I.

La periodista Mercedes Milá, en una fotografía de archivo (EUROPA PRESS)
La periodista Mercedes Milá, en una fotografía de archivo (EUROPA PRESS)

La comunicadora tampoco ocultó su admiración por la reina Letizia, de quien afirmó que ha tenido que enfrentarse a situaciones especialmente complicadas dentro de la Familia Real. “Es una persona que ha sufrido enormemente en esa casa, le han hecho la vida muy difícil y ha salido para adelante”, aseguró. En cuanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Milá reconoció que le gustaría entrevistarlo algún día. “No conozco un caso de político en acción que haya sido tan resistente y resiliente”, señaló.

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