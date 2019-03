—Mi sueño es inherente a la posibilidad de una libertad verdadera. Mostrarles la necesidad de no tener miedo. De pelear tanto por los ideales como por los intereses concretos que tengan. Ese es el legado más lindo que les puedo dejar, y el más importante. Y lo voy dejando, todo este tiempo de grandes exposiciones, donde he tomado una postura determinada de no ocultar mi pensamiento; fue una necesidad interna. No puedo decirte que no he sufrido ni he sentido las consecuencias de exponer una claridad tan meridiana a la hora de hablar sobre mi idea política. Pero a la vez, me dio una libertad muy grande. Una vez pasadas las tormentas iniciales y las incertidumbres de no saber a dónde podía llegar a terminar por expresar mi idea, darme cuenta que acá estoy vivo, con trabajo, con un buen trabajo, sintiéndome un privilegiado de esta actividad, me quedo con la consecuencia y con la ganancia enorme de no haber tenido miedo. Y de que mis hijos vean eso en carne propia. Mi hija defiende a ultranza sus ideales y muestra una valentía de la que me emociono profundamente; ella ha visto cómo en algunos momentos he tenido algunos ataques. Ha sabido a edad muy temprana el por qué de esos ataques esporádicos, y ha entendido que fue por jugarse por los intereses y por el ideal. Y hoy por hoy, ella está haciendo lo mismo.