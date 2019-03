Ese actor se llama Daniel Lemes y es un rostro reconocible para los seguidores de las ficciones del legendario autor. Tenía papeles relevantes, pero no protagónicos, en muchas de sus novelas. Aunque en la biografía sobre la vida del escritor no daba su nombre, esta semana apareció en un programa de radio y contó su verdad: "Alberto Migré en el ámbito social no ocultaba su orientación sexual. Nadie la ignoraba. Alberto tuvo otras parejas antes que yo pero no con hombres abiertamente homosexuales. Yo fui su primera pareja gay. No soporté la censura del libro de Liliana Viola. Por eso decidí contar mi relación con él, decir mi verdad", afirmó en el programa radial de Franco Torchia, No se puede vivir del amor, en radio La Once diez.