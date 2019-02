"El posteo tiene que ver con una opinión", le dice ahora a Infobae Cultura, y agrega que "el libro es amarillista porque se mete con la vida privada sin ningún sentido. Él no quiso trascender desde ese lugar, no quiso hablar, y hay cosas que dice el libro que no son ciertas. Mi posteo es un repudio a ella, a la autora. Todos respetaron la voluntad de él que era no hablar de su vida privada. Ella me contó que iba a hacer un libro sobre cómo atravesaba la obra de Migré los momentos sociopolíticos del país, la dictadura, la prohibición, la 'lista rosa' [N. del R.: lista de la dictadura militar con nombres de personas que estaban dando un "mal ejemplo": los afeminados, las masculinas, los maricas, las lesbianas]. Los testimonios de amantes corresponden a otro juego, y el libro está vendido así".