De esta manera, el concierto presentó un recorrido que abarcó desde "In spite of all the danger", la primera precaria grabación realizada por The Beatles, cuando aún se hacían llamar The Quarrymen; y los inoxidables e infaltables "All my loving", "Lady Madonna", "Hey Jude", "Eleonor Rigby", "Blackbird" o "Let it be", entre otros; hasta las más recientes "My valentine", "Queenie Eye", "Who cares" o "Come on to me".