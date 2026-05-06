Paso a paso para solicitar tu tarjeta Binnibus 2026: cuál elegir según tus necesidades

La tarjeta BinniBus se puede utilizar en las 35 rutas del sistema de transporte público en Oaxaca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tarjeta electrónica BinniBus marca el inicio de una nueva etapa en el transporte público de Oaxaca, al permitir un acceso más ágil y seguro, con pagos sin efectivo.

La iniciativa contempla varias modalidades de tarjeta, pensadas para responder a distintos perfiles y necesidades dentro de la comunidad usuaria.

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Este sistema digital, impulsado por el gobierno estatal, busca simplificar la movilidad cotidiana y facilitar la obtención de beneficios específicos según el tipo de tarjeta elegida, en un entorno más moderno e inclusivo.

Tipos de tarjeta y beneficios según cada usuario

Existen cuatro tipos de tarjetas BinniBus, cada una dirigida a un sector distinto de la población:

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Tarjeta General

Tarjeta para estudiantes

Tarjeta para adultos mayores

Tarjeta para personas con discapacidad

La principal diferencia entre las modalidades radica en los beneficios económicos y en la documentación requerida.

Las tarjetas para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad incluyen un espacio para fotografía en el reverso, lo que facilita su identificación y la aplicación de tarifas preferenciales o gratuidad.

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Quienes opten por la tarjeta general tendrán acceso al sistema pagando la tarifa estándar, pero con la ventaja de mantener el precio preferencial respecto al pago en efectivo.

En cambio, las personas con discapacidad podrán viajar sin costo, mientras que estudiantes y adultos mayores accederán a descuentos especiales. Esta medida busca fomentar un transporte más accesible y equitativo.

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La nueva Tarjeta de Prepago BinnIBus, promovida por la Secretaría de Movilidad de Oaxaca, facilitará el acceso al transporte público en la región. (Gobierno del Estado de Oaxaca)

Paso a paso para solicitar la tarjeta BinniBus Oaxaca 2026

1. Identifica el tipo de tarjeta que necesitas

El sistema ofrece cuatro tipos de tarjeta, cada una dirigida a un sector específico de usuarios:

General : para cualquier usuario.

Estudiante : para quienes acrediten estudios vigentes.

Adulto mayor : para personas de la tercera edad.

Persona con discapacidad: para quienes cuenten con documentación que lo acredite.

Las tarjetas especiales (estudiante, adulto mayor, persona con discapacidad) llevan una fotografía al reverso para identificación rápida y acceso a beneficios diferenciados.

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2. Prepara tus documentos (según tu perfil)

El gobierno estatal está facilitando el trámite, por lo que ya no es obligatorio presentar CURP ni credencial de elector para la mayoría de los usuarios.

Solo se podría solicitar información adicional a adultos mayores, de acuerdo con lo anunciado oficialmente.

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Ten a la mano tu identificación vigente y, según el tipo de tarjeta, algún comprobante que acredite tu situación (constancia escolar, credencial INAPAM, comprobante de discapacidad).Prepara los documentos digitales en formato PDF para subirlos durante el registro.

3. Realiza tu pre-registro en línea

Ingresa al sitio oficial de pre-registro: https://tarjetabinnibus.oaxaca.gob.mx/pre-registro. Llena el formulario con tus datos personales y selecciona el tipo de tarjeta que solicitas.

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Adjunta los documentos requeridos, de acuerdo con tu perfil.

Al finalizar el registro, recibirás por correo electrónico un número de folio.

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4. Alternativa presencial para quienes no usan Internet

Si eres adulto mayor o persona con discapacidad y requieres orientación personalizada, puedes acudir a los módulos de registro ubicados en estaciones principales del BinniBus, como la terminal Yuroo-Viguera y el Parque del Amor. El horario de atención es de 09:00 a 17:00 horas.

El personal te orientará para completar el trámite, siguiendo los mismos pasos que en línea. Lleva tus documentos físicos y una dirección de correo electrónico si es posible.

5. Recoge tu tarjeta en la fecha indicada

Una vez que tengas tu número de folio, acude a los módulos de entrega a partir del 25 de mayo con tu identificación y el folio para recibir tu tarjeta física. Si hiciste el trámite presencial, te indicarán cuándo acudir a recogerla.

6. Realiza tu primera recarga y activa tu tarjeta

El costo simbólico de la tarjeta es de 50 pesos mexicanos, pero este monto se abona como saldo inicial para utilizar en viajes en el BinniBus.

En fechas específicas de mayo y junio, se realizarán entregas gratuitas, anunciadas oficialmente. Realiza tu recarga en cualquiera de los centros autorizados, módulos en unidades o comercios afiliados.

7. Usa la tarjeta en las rutas del BinniBus

La tarjeta es válida para las 35 rutas actuales y las que se inauguren próximamente. Si pagas con tarjeta, accedes a la tarifa preferente que es menor que el pago en efectivo.

Usuarios con discapacidad viajan de forma gratuita. Estudiantes y adultos mayores obtienen descuentos automáticos al validar su tarjeta en el sistema.

En caso de extravío, es posible recuperar tu saldo si registraste correctamente tus datos.

8. Toma en cuenta estas consideraciones adicionales

El pago en efectivo seguirá disponible, pero con tarifas superiores para incentivar el uso de la tarjeta.

Además, el gobierno estatal informó que en fechas específicas de mayo y junio de 2026 se realizarán entregas sin costo, con el objetivo de incentivar el registro masivo.

La tarjeta BinniBus está pensada para expandirse a otras regiones del estado, por lo que no es requisito vivir en la capital.

El sistema está en constante ajuste para hacer el trámite accesible y ágil, de acuerdo a las necesidades reportadas por los usuarios.

Periodo de pre-registro

El periodo de pre-registro para solicitar las tarjetas arrancó el lunes 4 de mayo y estará disponible hasta el domingo 24 del mismo mes.

Durante estas semanas, las y los interesados pueden iniciar el trámite a través del sitio oficial.

Periodo de pre-registro para solicitar las tarjetas inicia este lunes 4 de mayo y concluye el domingo 24 de mayo. (Gobierno del Estado de Oaxaca)

Tarifas y costo de la tarjeta

Tarifa con tarjeta general: 8 MXN

Tarifa en efectivo: 10 MXN

Tarifa social (estudiantes/adultos mayores): 4 MXN

Personas con discapacidad: 0 MXN

Costo de la tarjeta: 50 MXN (reembolsable como saldo)

Tarjeta obligatoria para descuentos desde 1 de junio de 2026

El sistema está en constante evaluación para responder a las necesidades de la ciudadanía y mejorar la experiencia del usuario.

Las autoridades han señalado que seguirán escuchando las inquietudes y ajustando el proceso para que el acceso al transporte público sea cada vez más sencillo y universal.