"Al principio no mostraba mi cara, estaba instalado que el locutor debía permanecer oculto. Hasta el '94 no aparecí. Me tapaba, hacía las notas de espalda, era como la incógnita. Hasta que Marcelo me dijo ya está, mostrate. Ese año empecé a tener más interactividad, participé de notas, en los sketchers, los chicos me enseñaron a actuar. Me he disfrazado de Mujer Maravilla, de La Bell, de Ingrid Bergman, hice musicales… Es algo que disfrutás", recordó Feudale, que con el tiempo ingresó a la Facultad de Historia y se licenció, y desarrolló paralelamente una carrera de periodista en diferentes programas de la tarde.