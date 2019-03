"Yo sabía que los de Poison iban a romper todo, en el recital de Chile había pasado lo mismo una semana antes", recuerda el productor Néstor Kot. "Antes de que arrancaran le pregunté al rubio (Bret Michaels) si iban a hacerlo y el tipo me contestó 'Vamos a ver'". Marcelo creyó que los instrumentos eran de la banda, nadie le dijo que los instrumentos eran prestados. "Pero si le decimos a Marcelo los va a querer parar, se va a cabrear, va a ser peor, pensé. Mejor que salga natural", cuenta Kot. La anécdota se transformó en una simpática historia de sobremesa. "Ahora me lo tomo a risa, pero en ese momento me dio bronca", cuenta Tinelli, y agrega: "Encima, se fueron rajando en la camioneta". Al recordar episodios como éste, queda claro que el éxito de Tinelli no nació de un repollo: entre otros factores, su habilidad para dominar situaciones como ésta lo convirtieron en quien es hoy. Por si alguien todavía tiene dudas, vale recordar la "anécdota de la camisa".