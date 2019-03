—Nunca. No. Y de hecho hace un año había decidido no estar más en pareja. Para mí el tema de la pareja era un tema finalizado. Nunca soñé con casarme, nunca fui Susanita, no me interesaba tener hijos, tuve un primer hijo a los 40, no quería tener hijos. Estuve siete años en pareja con alguien que habíamos decidido no tener hijos. Nunca me pegó la ilusión por ahí. No tuve fiesta de 15. A mí esas cosas no son las que me mueven, no me inspiran en eso, no son mis objetivos. Ni mejores ni peores, no estaban en mi vida.