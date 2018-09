—Era chico e iba a Mar del Plata todos los años. Era de una familia muy humilde, no tenía la posibilidad. Me colo en un vagón de trenes, me voy a Mar del Plata con la guitarra y empiezo a cantar. La gente me daba plata y seguía cantando, y me daba más. Me alquilé un departamento. Me iba a un bar, a una pizzería a cantar, y el dueño: "Vení a cantar, tomá". Y bueno, conozco un muchacho de traje y corbata, se me pega. "Qué bien que cantás, Dany, que esto, que lo otro…". Todos los días. Hasta que un día me dice: "Vamos a mi casa". Listo. A las 2 de la mañana nos vamos en un remís, llega a la casa, se vuelve, nos vamos al centro, nos sacan una pistola y le dice: "Dame el auto". Yo iba con mi guitarra y el remisero iba a la plaza a dejarlo a él, y cuando va a hacer la denuncia le hicieron dos, uno con guitarra y pelo largo, y yo me bajé y digo: "Me voy a la mierda". Me fui al departamento. Me imaginaba lo que me podía pasar. Y bueno, se apareció con la policía y el remisero le dijo: "Él era, también estaba en el auto…".