— Sí, pero yo creo que las tentaciones no están en el ritmo que hago porque no tengo tiempo. No somos una banda que llegamos y tenemos el catering, donde caen todos y ninguno come nada, nadie consume nada. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, a hacerlo bien, a dedicarnos y a enfocarnos en que tenemos que hacer. Después, cada uno es dueño de su vida personal y que haga lo que quiera. Pero cuando vamos a tocar, la banda es digna y tocamos cumbia, y tocamos bien. Si pifiamos es porque a veces nos ponemos nerviosos, como todos. La orquesta, como le decimos ahora, está afilada. Pero me voy de vacaciones, me voy a otro país, y ya no me saluda nadie y me pongo triste; estoy acostumbrado a que me saluda la gente. Ese cariño está buenísimo. Estoy re mal acostumbrado, extraño. Llega un sábado y no tengo que ir a tocar… ¿y qué hago? Miro el techo, camino por las paredes…