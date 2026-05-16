Colombia

Abelardo de la Espriella se pronunció por asesinato de miembros de su campaña en Meta: “Encabezaré homenaje a ese par de valientes”

La emboscada de Rogers Devia y Fabián Cardona tuvo lugar cuando las víctimas regresaban de Villavicencio después de recoger publicidad para impulsar la campaña en el Alto Ariari y fueron asesinadas tras ser interceptadas y encontrárseles el material proselitista

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El contenido se refiere a los asesinatos de Roger Mauricio Devia y Fabián Cardona en Meta, relacionados con la campaña. Es un comunicado de campaña electoral - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

El asesinato del exalcalde Rogers Mauricio Devia Escobar, coordinador de campaña presidencial en el Meta, junto con Fabián Cardona, ambos colaboradores del candidato a la presidencia, Abelardo de la Espriella, reavivó el recrudecimiento de la violencia política en Colombia y desató una dura condena del candidato, que vinculó el crimen con el control territorial de grupos armados y criticó duramente al actual gobierno.

Según lo denunciado por De la Espriella, la emboscada tuvo lugar cuando las víctimas regresaban de Villavicencio después de recoger publicidad para impulsar la campaña en el Alto Ariari y fueron asesinadas tras ser interceptadas y encontrárseles el material proselitista.

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Abelardo de la Espriella, aspirante a la presidencia y líder de la estrategia electoral de víctimas, reaccionó con un mensaje a través de sus redes sociales, tras conocer lo ocurrido la noche del 15 de mayo de 2026. El doble crimen, ocurrido en una zona rural del municipio de Cubarral, generó conmoción no solo entre la militancia, sino también entre opositores y autoridades, que observaron en el hecho un síntoma del deterioro de la seguridad en la región.

Abelardo de la Espriella, aspirante a la presidencia y líder de la estrategia electoral de víctimas, reaccionó con un mensaje enfático desde sus redes sociales tras conocer lo ocurrido la noche del 15 de mayo de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Abelardo de la Espriella, aspirante a la presidencia y líder de la estrategia electoral de víctimas, reaccionó con un mensaje enfático desde sus redes sociales tras conocer lo ocurrido la noche del 15 de mayo de 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

De la Espriella afirmó que el atentado no fue un hecho aislado y responsabilizó de manera directa a disidencias armadas. “En Cubarral y en todo ese corredor del Meta operan las disidencias de las Farc al mando del miserable y despreciable ‘Calarcá’. Lo sabemos, lo denunciamos ante el mundo y Colombia”, dijo.

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El candidato sostuvo que los fallecidos “eran líderes del pueblo, miembros de la manada”, y remarcó la dimensión simbólica de su muerte. Según su relato, ambos venían de recoger “publicidad en Villavicencio para activar la campaña este fin de semana en el Alto Ariari y cuando regresaban a su tierra, los asesinaron cobardemente a sangre fría cuando les encontraron la publicidad”.

De la Espriella vinculó el crimen con la expansión territorial de las disidencias armadas en el Meta

En sus declaraciones, De la Espriella enfatizó el papel del actual Gobierno en el deterioro de la situación de orden público. Acusó al presidente Gustavo Petro de “dar oxígeno, impunidad y territorio a esos bandidos”. El candidato rechazó de plano toda posibilidad de diálogo con los grupos armados ilegales y aseguró: “Desde el primer día de mi gobierno le declararé una guerra frontal y sin tregua al narcoterrorismo. No habrá diálogos con asesinos, no habrá paz total e impunidad para bandidos”.

Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta, fue asesinado en un ataque armado - crédito Jaime Beltrán/X
Rogers Mauricio Devia Escobar, exalcalde de Cubarral y coordinador de campaña de Abelardo de la Espriella en el Meta, fue asesinado en un ataque armado - crédito Jaime Beltrán/X

Además, De la Espriella prometió una ofensiva contra las estructuras criminales: “Vamos a retomar el territorio, a bombardear campamentos, a fumigar la coca que financia su crimen y a dar de baja a todo aquel que levante un arma contra el pueblo colombiano”.

La conmoción por el asesinato de Rogers Devia y Fabián Cardona, ambos miembros activos de la campaña, motivó el anuncio de una gran movilización. “Anuncio que encabezaré personalmente una gran caravana en homenaje a ese par de valientes y en contra de las Farc y del narcoterrorismo que vamos a derrotar”, afirmó De la Espriella.

El objetivo de la caravana será rendir homenaje y exigir justicia por los líderes asesinados, así como marcar un precedente frente a futuros actos de violencia política.

El compromiso del candidato fue explícito en cuanto a la memoria de las víctimas: “A Roger y a Fabián, a sus familias, les prometo delante de Colombia entera, su sangre no será en vano, su sacrificio no quedará impune, su ejemplo no será olvidado”. De la Espriella cerró su mensaje reiterando su decisión de mantenerse firme en la candidatura y en su promesa de enfrentamiento total contra organizaciones armadas ilegales.

Momento posterior al ataque armado en zona rural de Cubarral, Meta, donde fueron asesinados Rogers Mauricio Devia Escobar y su acompañante - crédito Jaime Andrés Beltrán/X

El asesinato de dos colaboradores clave de la campaña de Abelardo de la Espriella provocó una reacción inmediata que expuso la gravedad de la violencia política en el Meta. El hecho activó un discurso centrado en la urgencia de respuestas estatales frente a la expansión de grupos armados y en la necesidad de acciones concretas para garantizar la seguridad de los actores políticos y la población.

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