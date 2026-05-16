Caso Yulixa Toloza: Las implicaciones legales que podrían acarrear los empleados de la clínica de garaje en Bogotá

La estilista pagó más de 3 millones de pesos colombianos por el procedimiento estético - créditos @JFPerdomoTorres/X | Beauty Láser M. L/Facebook

En medio de los nuevos detalles que se han ido conociendo sobre cómo operaba de manera ilegal el centro estético Beauty Laser M.L., ubicado en el barrio Venecia (localidad de Tunjuelito), sur de Bogotá, se conocieron las implicaciones legales que podrían acarrear las tres personas señaladas como empleadas (y propietaria) del establecimiento donde Yulixa Toloza, una estilista de 52 años, se realizó una lipolisis láser.

Así lo explicó el exfiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, que se refirió mediante un video que compartió desde su cuenta de X, a cuáles serían los delitos por los que tendrían que responder los dos hombres y la mujer que fueron señalados por dos de las amigas de Yulixa, Yuri Mora y Estefanía López, en diálogo con La Kalle.

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“A raíz del caso de la señora Yulitza, que hemos conocido estos días, nos preguntamos qué está pasando con esos procedimientos estéticos que terminan con lesiones, hasta con la muerte de los pacientes”, inicia Perdomo en su declaración, en la que aclaró que el durante su carrera como jurista ha defendido a “víctimas de médicos charlatanes que ofrecen el oro y el moro, pero que cuando van a operar lo hacen infringiendo esa relación médico-paciente”.

Por lo anterior, el exfiscal precisó que los “médicos tienen unos deberes especialísimos que consagra precisamente el ejercicio de su profesión”.

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Dicho conjunto de normas, explicó Perdomo, “se conoce como la lex artis”.

El abogado se refirió al episodio de la ciudadana en Bogotá que está reportada como desaparecida desde el miércoles 13 de mayo de 2026, luego de que ingresó a un centro estético ubicado en el barrio Venecia (localidad de Tunjuelito) que no contaba con la documentación legal en regla para realizar procedimientos como la lipólisis láser, cirugía que se le practicó a Toloza - crédito @JFPerdomoTorres/X

Las tres personas de nacionalidad venezolana que no aparecen, igual que Yulixa, y que tendrán que responder ante las autoridades colombianas son:

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María Fernanda Delgado Torres : la propietaria del negocio.

Eduardo David Ramos : el supuesto cirujano que no contaría con título y que llevó a cabo el procedimiento estético.

Edinson Torres: administrador del negocio y pareja sentimental de Delgado.

Qué es la ‘lex artis’

“Cuando un médico, de forma arbitraria, no cumple el deber, porque, por ejemplo, no le informa a su paciente la dimensión de la operación, porque obtiene un consentimiento del paciente sin suficiente información, está violando, está lesionando esos deberes y por supuesto que puede responder penalmente por los resultados”, con este ejemplo inicial el exfiscal hizo su introducción a lo que es este concepto, sobre el que es lo más seguro, se rija el proceso judicial que se abra cuando sean detenidos

Esta expresión indica la forma correcta, aceptada y reconocida por la comunidad científica o profesional de realizar una determinada actuación (en este caso la lipólisis láser), según los conocimientos y medios disponibles en un momento dado.

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En otras palabras, es el “saber hacer” profesional conforme a la ciencia y la técnica vigente.

El exfiscal se refirió al caso de Yulixa Toloza el viernes 15 de mayo de 2026 - crédito @JFPerdomoTorres/X

Por todo lo anterior, Perdomo hizo hincapié y dejó claro que los hoy buscados por la justicia

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“Muchas veces se dicen que esto se trata de responsabilidad médica y que la responsabilidad médica es simplemente culposa. No, aquí en estos casos es perfectamente posible estructurar una responsabilidad dolosa de los médicos que incumplen los deberes que les impone la lex artis", argumentó el jurista.

Por el momento, y como parte de la investigación que sigue en curso, la Fiscalía y la Secretaría de Salud mantienen el lugar bajo sellado, mientras se intensifica la búsqueda de la víctima, cuyo paradero sigue siendo desconocido.

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Adicional a lo anterior, y con el testimonio de las amigas de Yulixa a la emisora, hasta ahora se ha podido hacer una reconstrucción preliminar que apunta a que Toloza fue retirada del apartamento donde funcionaba el centro en estado crítico, al parecer sin la debida estabilización médica.

En redes sociales amigos e internautas han divulgado de manera masiva las imágenes de los tres empleados (incluida la propietaria) de Beauty Láser M.L., el centro estético donde se le practicó a Yulixa Toloza la lipólisis láser - crédito red social X

Acto seguido, Torres y Ramos la trasladaron a la parte trasera de un vehículo particular. Dicha actuación ha suscitado duras críticas respecto de la atención recibida y lo que se ha denunciado por el circulo cercano de la estilista como una aparente ausencia de protocolos clínicos básicos y la presunta falta de acciones de emergencia profesional.

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Por si fuera poco, la Secretaría de Salud de Bogotá en cabeza del secretario Gerson Bermont, confirmó en un comunicado el 14 de mayo que el establecimiento Beauty Láser M.L. “no cuenta con autorización para prestar este tipo de servicios ni dispone de concepto sanitario favorable, por lo que estaría operando de manera ilegal”.