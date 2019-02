El nuevo objetivo entusiasma a la actriz que realizó un largo camino para poder llegar a esta instancia: "Muchos no creyeron en mí, pero el universo me demostró que cuando dejas de perseguir las cosas incorrectas, la correcta te atrapa. También el universo me regalo momentos que nunca me voy a olvidar, ya sabrán quienes fueron todos los que formaron parte. Solo agradezco aunque este es solo el comienzo de todo".