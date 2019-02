En septiembre de 2018, el actor había expresado su particular gusto por Mar del Plata, ciudad en la que veranea hace muchos años y en la cual planea vivir en un futuro no muy lejano. "Lo físico es un envase. Tengo fecha de vencimiento. Yo no me creo esto. Lo cuido porque me gusta, no porque piense lucrar con esto hasta que tenga 70 años porque a los 50 pienso no laburar más", dijo en una nota en Cortá por Lozano.