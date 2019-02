—No quiero quemar a nadie (risas). Pero lo que me molestó mucho fue que me inventaron una banda trucha que salía en un programa de cumbia, y la gente llegó a decir que el trucho era yo, y no lo podía creer. Todo porque los otros estaban en la televisión. Hasta el día de hoy me escriben: "¡Che, te fui a ver y no eras vos!". Y no puedo hacer absolutamente nada.