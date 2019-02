"Fui y soy una afortunada. Mis viejos me dieron todo, tuve la oportunidad desde muy pequeña de viajar por el mundo, de estudiar y recibirme de las carreras que elegí. Tengo un trabajo que hoy me permite que aún en una etapa de crisis donde todo sube puedo seguir comprando carne sin mirar el precio. Pero sé que eso no le pasa a todos. Sé que no todos nacen con las mismas oportunidades que tuve yo. Y sé que aunque se rompan el alma si no vivimos en un país equitativo y con contención social no van a poder acceder al sistema. Porque no se trata sólo de desearlo y romperse el lomo, amigos. Y sino los invito a recorrer algún barrio del conurbano donde vamos con el móvil. Donde no podes salir si llueve y no vas a la escuela por semanas. Y no hablo de docentes de paro, eh", agregó la periodista que trabaja en la primera mañana de TN.