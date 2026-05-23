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“Para los contrincantes”, corto filmado en Tepito sobre un niño apasionado por el boxeo, gana la Palma de Oro en Cannes

El festival congratuló al argentino Federico Luis por su coproducción entre México, Chile y Francia

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Para los contrincantes - Federico Luis
“Para los contrincantes” de Federico Luis recibe premio en Cannes.

El cortometraje Para contrincantes del argentino Federico Luis ganó la Palma de Oro al Mejor Cortometraje en el Festival de Cannes con una historia ambientada en Tepito sobre un niño que pelea en un torneo de boxeo.

El premio coloca en el escenario principal del certamen una coproducción entre México, Chile y Francia.

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La película cuenta el combate de boxeo de Damian López, un niño del barrio de Tepito que sueña con convertirse en campeón de México en ese deporte.

El jurado de Cannes entregó el premio por unanimidad

El directos Federico Luis en el Festival de Cannes tras recibir el premio por su cortometraje. REUTERS/Manon Cruz
El directos Federico Luis en el Festival de Cannes tras recibir el premio por su cortometraje. REUTERS/Manon Cruz

La directora española Carla Simón, presidenta del jurado, explicó al anunciar el galardón que la decisión fue “por unanimidad”.

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En la ceremonia dijo: “Otorgamos la Palma de Oro a una película que muestra (...) el alma de un niño frente a su primera lección de vida. Una película que nos recuerda que crecer también significa aprender a perder, pero seguir avanzando”.

Federico Luis también habló al recibir el premio. El director dijo: “Es realmente maravilloso estar aquí y también un poco agridulce estar aquí sabiendo que, en este momento, están ocurriendo muchas cosas extremadamente crueles en el mundo”.

En el mismo discurso añadió: “Muy pocas personas pueden interesarse por lo que pueda decir un pequeño argentino, pero muchísimas gracias a todas las personas importantes que están aquí esta noche en Lumière por alzar la voz y correr la voz”.

Para Luis, Cannes no es un territorio nuevo. En 2024 ganó un premio en la Semana de la Crítica por su ópera prima Simón de la montaña, sobre la amistad entre un joven y un grupo de discapacitados mentales.

Más premios en Cannes

Los Javis entre los ganadores del Festival de Cannes. REUTERS/Manon Cruz
Los Javis entre los ganadores del Festival de Cannes. REUTERS/Manon Cruz

La Palma de Oro del festival fue para Fjord, del rumano Cristian Mungiu. La cinta sigue a una familia de origen rumano en Noruega cuya vida cambia cuando las autoridades intervienen por sospechas de abuso infantil.

El Gran Premio del Jurado fue para Minotauro, de Andrey Zvyagintsev. El premio a la Mejor Dirección se repartió entre Javier Calvo y Javier Ambrossi por La bola negra y Paweł Pawlikowski por Fatherland.

El Premio del Jurado fue para The Dreamed Adventure, de Valeska Grisebach, y que el de Mejor Guion fue para Notre salut, de Emmanuel Marre. En las categorías interpretativas, las protagonistas de All of a Sudden (Soudain) compartieron el reconocimiento femenino y el reparto de Coward recibió un premio colectivo.

La ceremonia incluyó además una intervención de Gael García Bernal, quien, antes de entregar el Premio del Jurado, bromeó con que su francés era malo, “aunque peor está la situación política actual y la FIFA”.

Otro momento de la noche fue la entrega de la Palma de Oro Honorífica a Barbra Streisand, presentada por Isabelle Huppert, quien agradeció mediante un mensaje en video.

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