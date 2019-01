Lo cierto es que, para tratar de limpiar su imagen pública, desde entonces Arjona decidió dejar de lado su aprensión a mostrar su privacidad. Así que no sólo compartió un video mostrando la relación con sus hijos, sino que además se dedicó a dar entrevistas como nunca antes. Y con su divorcio aún no concluido, ya que paseó durante siete años por los juzgados de México y Estados Unidos, blanqueó su relación con Deisy Arvelo, madre de su hijo Nicolás, con quien en 1998 había grabado el video de la exitosa "Dime que no".