"La ruta de El Dorado fue una guerra de obstáculos: desde el primer minuto me pasaron tantas cosas… Lo de la voz fue una de las cosas más fuertes y dolorosas que me han pasado en la vida. Los médicos decían que no me iba a curar sin la cirugía y los riesgos eran grandes, como no cantar jamás", le contó Shakira a la prensa después de su último show, al ser consultada sobre el motivo de sus lágrimas. Y descartó de plano cualquier problema de índole sentimental.