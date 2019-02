"He puesto mi pecho y mi espalda por Juan y no admitiría que él no haga lo mismo. Le dije: '¿Querés que te defienda? Entonces empezá a defenderte vos y no bajes los brazos'. Fue un mensaje para levantarle el ánimo, no para otra cosa. Desde el día que Juan cayó en este último problema, me parece que logré torcer el pensamiento de mucha gente, y lo hice desde el análisis, el respeto y la prudencia. Yo diría que tengamos la prudencia de no emitir opiniones hasta que no se expida la Justicia", declaró Burlando.