Además, Burlando se mostró preocupado por el estado del actor: "Tuve una charla con él, por momentos entra en situación de crisis y de desgano. Acá le estoy poniendo muchas ganas a esto, me he jugado, he puesto mi pecho y mi espalda por Juan y no admitiría que él no haga lo mismo. Le dije, ¿vos querés que yo te defienda? Empezá a defenderte vos y no me bajes los brazos. Ojo, yo a veces tiro estos mensajes para levantarle el ánimo, son situaciones que uno tiene que manejar desde la psicología de esa manera".