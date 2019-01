Está bueno ser así, siento que en todos estos años no cambié y pude seguir siendo yo, no me cambió ni un país ni un presidente, ni un viaje ni Maradona", destacó Oliva sobre su personalidad durante los seis años que estuvo en pareja con el exfutbolista. "Parece que soy fuerte, y quizás lo sea, pero no está bueno que digan cosas de mí que no son ciertas. Ahora, por ejemplo, decían que yo empujé a Diego por las escaleras y que eso le produjo una lesión en el hombro. No lo puedo creer. La realidad es que Diego está operado del hombro hace un año y medio. Se operó en Dubai", continuó.