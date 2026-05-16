Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México, declara Sheinbaum desde Yucatán

Inauguración de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en el municipio de Kanasín, Yucatán, (Captura de Pantalla)

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la Universidad Nacional Rosario Castellanos en el municipio de Kanasín, Yucatán, desde donde reiteró, ante los jóvenes universitarios del lugar, su compromiso con la defensa de la soberanía nacional.

Durante la ceremonia de inauguración de esta universidad, que es la primera pública en el municipio de Kanasín, la mandataria celebró los avances en infraestructura y mejoras para la comunidad que ha tenido la entidad.

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Afirmó que la transformación que vive México pertenece al pueblo y no será arrebatada por ningún gobierno extranjero ni por los grupos de poder del pasado.

Sheinbaum defiende soberanía de México y honestidad de la 4T

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su compromiso con la educación pública, la entrega de becas, el fortalecimiento de los programas sociales y la honestidad en el ejercicio del gobierno y atribuyó estos logros a la honestidad de su administración y la del gobierno del estado, a cargo del morenista Joaquín Díaz Mena.

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“¿Por qué podemos hacer eso? ¿Por qué antes no se podía? Por una sencilla razón: no somos corruptos, nosotros no robamos el dinero del pueblo", aseveró desde la tribuna donde le habló a las y los jóvenes universitarios que serían la primera generación de esta universidad.

“Esa es la gran diferencia. No se les olvide nunca, porque los derechos conquistados del pueblo se pueden perder si no somos conscientes de lo que tenemos, si no somos conscientes de lo que el pueblo de México ha logrado”, subrayó durante su discurso que surge en un contexto en el que el país vive tensiones significativas con el gobierno de Estados Unidos por la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua y las acusaciones de narcotráfico a funcionarios de Sinaloa.

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En ese contexto, la mandataria compartió en su discurso que nadie “le va a arrebatar la transformación al pueblo de México. Ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México”, sentenció rechazando cualquier intervención externa o intento de retroceso por parte de los “corruptos de antes”.

Aseguró que la transformación nacional es un logro colectivo y que su fuerza proviene del respaldo popular. “No es solo la presidenta. Yo gobierno con el pueblo, la fuerza me la da el pueblo y por eso jamás voy a traicionar al pueblo de México, jamás. Y jamás voy a traicionar al pueblo de Yucatán”, afirmó.

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