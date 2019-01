Hablamos de peleas viejas, pero ahora apareció una digna de la época de los influencers, protagonizada por Julia Mengolini y Jimena Barón. La periodista hablo de la contradicción del feminismo y las fotos sexys. Según ella: "'Empoderarse es mostrar un culo, sin complejos, que no se parece al de Jimena Barón. Empoderarse es sentirse hermosa aunque tu belleza no responda a los parámetros culturales que el patriarcado diseñó. Empoderarse es usar las horas de gimnasio para ir a tomar birra con tus amigas sin que te importe cómo se te hincha la panza. Empoderarte no puede ser 'sentirte más linda' porque entonces tu 'empoderamiento' está al servicio de los demás. Empoderarte es sentirte más libre".