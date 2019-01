"Es una comedia que yo quería desde antes: me gusta mucho el autor, Michel Clement. Y vamos con todo… estoy muy feliz con el equipo que armé. Es una experiencia alucinante tener la posibilidad de hacer la producción artística porque me da la posibilidad de seguir creciendo y seguir haciendo lo que más me gusta, que es el teatro", sostuvo el joven actor sobre la obra que protagoniza.