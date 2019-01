Siempre polémico, en diálogo con Teleshow hace un tiempo el ex integrante de Los Rodríguez aseguró que no le importaba lo que pensaran de él: "Ya estoy un poco blindado. Quiero decir, mis inclinaciones artísticas y políticas yo sé que pueden enojar a mucha gente. De todas maneras me siento acompañado por los intelectuales y por los buenos amigos, la gente que me importa está de acuerdo conmigo, supongo".