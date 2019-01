En diálogo con Teleshow, el coreógrafo habló sobre la competencia teatral en la temporada de verano: "No me importa si estoy primero o último, pero si no aparecen mis números van a preguntar por qué no estoy, y yo soy socio de AADET. Además, pareciera que muchos tienen el ego de decir que les va bien y no mal. Escuchás 'debuté a sala llena' cuando no es real. En el debut, por lo general, la mitad de las entradas son invitados".