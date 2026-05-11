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Absuelven a 9 elementos de la Marina por desaparición forzada en Tamaulipas: CNDH exige investigar al juez que los liberó

La Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que ninguno de los 30 elementos de la Secretaría de Marina detenidos por el caso permanece en prisión

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Elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina. (CUARTOSCURO)
Elementos de las Fuerzas Especiales de la Marina. (CUARTOSCURO)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) alertó este lunes que un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en Baja California, con residencia en Ensenada, absolvió a nueve marinos procesados por desaparición forzada. El fallo dejó en libertad al último grupo de los 30 elementos de la Secretaría de Marina que permanecían detenidos por el caso.

La decisión judicial suma cuatro juicios perdidos contra integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la SEMAR. Todos ellos fueron señalados como responsables de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y privaciones arbitrarias de la vida ocurridas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 2018.

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Los hechos que originaron el caso

Entre febrero y junio de 2018, y en septiembre de ese año, familiares de las víctimas presentaron quejas ante la CNDH. Los denunciantes acudieron a las bases de operaciones de la SEMAR en Nuevo Laredo, a la Procuraduría General de Justicia del estado, a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, a hospitales y a funerarias, sin obtener información sobre el paradero de sus familiares.

La CNDH integró 17 expedientes a partir de esas quejas. La investigación acreditó que personal de la SEMAR vulneró los derechos a la libertad, a la integridad, a la personalidad jurídica, al trato digno, a la vida y a la inviolabilidad del domicilio de 27 personas desaparecidas y 12 asesinadas.

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La UBPD intervino el cementerio de La Aragua en Santander en busca de dos campesinos desaparecidos desde 1988 - crédito UBPD
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La Recomendación 36VG/2020 y sus alcances

El 13 de julio de 2020, la CNDH emitió la Recomendación 36VG/2020, dirigida a la SEMAR, a la FGR, al Gobierno de Tamaulipas y al Ayuntamiento de Nuevo Laredo. Todas las autoridades aceptaron la recomendación.

En abril de 2021, la SEMAR puso a disposición de la FGR a los 30 marinos vinculados con los hechos. La FGR abrió más de 17 carpetas de investigación por las conductas y omisiones señaladas por la Comisión.

El proceso penal y sus tropiezos

La CNDH realizó aportaciones a cada carpeta de investigación. Las autoridades recomendadas, no obstante, solo informaron sobre el estado procesal de las indagatorias, no sobre el de las causas penales.

En abril de 2026, las víctimas y sus representantes reclamaron la lentitud del proceso, los retrocesos judiciales y la ausencia de reparación por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). La CNDH acordó con algunas de ellas una reunión presencial para este mes de mayo, con participación de personal de la CEAV con capacidad de decisión.

Familias de Santa Helena del Opón esperan respuestas tras 38 años de incertidumbre por la desaparición de sus seres queridos en el conflicto armado - crédito UBPD
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La postura de la CNDH ante las absoluciones

La CNDH expresó su preocupación por la determinación del juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Baja California Sur, con residencia en La Paz, quien absolvió a otro grupo de los marinos señalados en la recomendación. El organismo reiteró su respaldo a las víctimas y recordó que las denuncias penales ante la FGR formaron parte de las medidas de reparación integral del daño.

La Comisión exhortó al Tribunal de Disciplina Judicial a investigar la actuación del juzgador y a aplicar las medidas que correspondan. La solicitud apunta directamente a la conducta del juez que emitió las absoluciones.

Las familias, sin reparación tras seis años

A pesar de que la recomendación lleva seis años vigente, las familias de las víctimas no han recibido reparación integral por parte de la CEAV. La demanda de una reunión urgente con autoridades con poder de decisión refleja el agotamiento de los afectados ante la falta de respuesta institucional.

La CNDH mantiene el seguimiento activo de la Recomendación 36VG/2020 y las acciones para impulsar su cumplimiento por parte de las autoridades recomendadas. El organismo también continúa el acompañamiento a las víctimas en el proceso de reparación integral del daño.

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