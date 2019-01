En plan asqueroso y multifacético, también trascendió que cuando se le da por la pintura, suele utilizar una técnica para nada ortodoxa. "He pintado mucho, aun sin hacer exposiciones. Como unos 65 cuadros que hasta la fecha nadie ha visto. La mitad de ellos los he pintado con tinta de tatuaje negra mezclada con vodka y orina. No fue con la intención de provocar. Cuando estoy en modo creativo no me puedo permitir hacer una pausa, por lo que el vodka y la orina son los únicos líquidos que tengo a mi alcance cuando se me acaba el agua al estar pintando", le contó al periodista Marcel Anders el año pasado, en una entrevista donde promocionaba su último álbum, Heaven Upside Down. Después del éxito que tuvo con sus primeros discos (Portrait of an American Family de 1994, Smells Like Children de 1995,

Antichrist Superstar de 1996 y Mechanical Animals de 1998) y aun siendo un artista de los más populares, le costó volver a conquistar al público masivo. En el medio también incursionó, sin mayor éxito, en el cine.