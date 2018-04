Respecto al nombre que eligió para el pequeño, Mendoza explicó, en el programa de Mirtha Legrand: "Dionisio fue una persona que trabajaba en el circo y que siempre me llevaba de un lado para el otro. Yo siempre le decía que quería ser trapecista o cualquier cosa y él me decía 'los sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan'. Es una frase de Chaplin y eso me quedó a fuego".