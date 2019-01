"Estoy feliz por la convocatoria, agradecido y con mucha adrenalina -confesó-. La tarde será a pleno para mí. Haré Confrontados en vivo de 15 a 16 y apenas salgo del piso de la tele me voy en bici a la radio, por la bicisenda. Son algo más de 10 cuadras por lo que estaré al aire apenas pasadas las 4 de la tarde. El programa arrancará con un manifiesto diario, un mini stand up radial sobre los temas del día, y ahí no más vamos con la mejor música y los típicos del programa".