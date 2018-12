Comparte elenco con humoristas que tienen una vasta trayectoria en temporadas de verano como Paula Chaves, Pedro Alfonso, Iliana Calabró, Tomás Fonzi y Diego Ramos. Por eso la presión que siente Jujuy, que con el paso de las funciones se va convirtiendo en disfrute y, por supuesto, experiencia: "Es la primera vez que estoy acá así que imaginate, soy una esponja: absorbo todo lo que puedo para aprender y llenarme de energía. Los chicos son todos muy generosos, ¡tienen una paciencia! Me explican y me ayudan si me equivoco, es un placer trabajar con ellos".