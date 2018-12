"Tal vez en mis sentimientos sea un poco millennial: convivo con mi novio, pero ni ahí tengo planes de casarme. Y si surgiera una propuesta laboral afuera, me gustaría que él me acompañara y dejara todo por mí, y no que sea al revés. Soy proactiva, pero también me gusta que el hombre sea hombre y yo pueda admirarlo… Con Eugenio me pasa eso", contó Laura Laprida a la revista Gente.