Por otra parte, Yankelevich dijo que el acoso "existe en todas las actividades y no es algo solo de los medios". Pero reconoció: "En el espectáculo existe mucho. O existía mucho y yo espero que no exista más, que la gente que trabaje en esto sea seria y responsable". Y manifestó que le parecería mejor que las mujeres que cuentan sus historias "a medias", porque no se animan a decir quiénes fueron sus acosadores, lo hagan con nombre y apellido.