Está basada en una obra de un acto titulada The Merchant of Yonkers de Thornton Wilder, que él revisó en 1955 y renombró como The Matchmaker. A su vez, la trama de The Merchant of Yonkers se originó en una obra de teatro del siglo XIX, escrita por John Oxenford y titulada A Day Well Spent, que fue traducida en alemán, y esta versión en alemán sirvió de base para el trabajo de Wilder.