Ahora bien, falta un tema por resolver. Sixto no vio un centavo por todos los discos que vendió en Sudáfrica y otras partes del mundo a lo largo de los años que estuvo "muerto". Por este motivo, Searching for Sugar Man es un documental rico no solo por la historia que cuenta y el particular personaje de Sixto Rodríguez, sino también porque permite reflexionar sobre los manejos de la industria musical.