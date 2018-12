El llanto desconsolado de Laurita Fernández y Juani Martínez en el último programa de “Combate”

Pero la tarde tenía preparada otra gran experiencia. La producción grabó un video de despedida para Tito Speranza, quien se despidió entre lágrimas: "Elegí quedarme acá un montón de veces porque me hacía feliz y aprendí un montón de cosas. Veo gente que quiero mucho… Estas últimas semanas, que me enteré de que se terminaba el programa, me pasaron imágenes por mi cabeza de cuando llegué, los primeros chicos, cómo fue mutando el programa, cómo fui mutando yo… Estoy agradecido a la gente que me convocó, al canal, a Combate y a todos estos chicos que me dejaron aprender de ellos".