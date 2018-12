—Es una locura tener que debatirlo. Lo celebro, es necesario; lamentablemente, pero es necesario. Yo fui a un colegio privado francés. Nadie me agarró y me dijo: "Mirá, esto puede ser así". Y es verdad que hace tres años esto no estaba tan instalado, y yo tampoco tenía capaz la necesidad porque no sabía que existía. Soy muy afortunada en que tengo una hermana mayor, una madre… Incluso para personas como yo, que eso no está en debate, nadie me tiene que explicar por qué es necesario, porque las pibas se mueren, porque una tiene el derecho a saber hasta dónde puede decir que no o tiene que decir no, y aprender que un cuerpo se respeta, sea de hombre o sea de mujer. Este debate incluso me enriquece y me forma a mí, que a veces me faltan las palabras. Nadie me va a tener que convencer de que los derechos de las mujeres hoy no están alcanzados ciento por ciento. Y me llena de orgullo cuando en mi laburo, en una asociación como la de Actrices Argentinas, levantan una bandera que agradezco, celebro, acompaño, hago fuerza y agarro el pañuelo muy fuerte, y lloro con las que lloran, y me quedo viendo hasta las siete de la mañana las sesiones de los dirigentes, que son un desastre. Agradezco profundamente que haya gente que estudia, que se informa y que le explique a los ignorantes por qué es tan necesario.