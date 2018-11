Como fuera, acudía a ella cuando, siendo un "desvalido" (también en palabras de Elizalde), se comunicaba a cualquier hora (podía ser a la madrugada), desde cualquier lugar (por caso, lo hizo desde Nueva York). Buscaba un apoyo en Betty, en esta mujer que se definía como "una vieja dama indigna", sí, pero repleta de sabiduría y vivencias. "Me llamaba cuando estaba realmente desesperado. Sentía que yo lo podía contener. 'Te llamo porque me revienta la cabeza', decía. Y de tan creativo que era, de tanto que tenía en el mate, esa imagen me parecía era muy adecuada…".