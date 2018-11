Luego de sus dos últimos trabajos discográficos "Low In The High School" (lanzado en 2017) y "This Is Morrissey" (lanzado en julio de este año y que presentará en nuestro país el 7 de diciembre), Morrissey lanza una reversión de "Back On The Chain Gang" de The Pretenders. La canción, cuyo video lo muestra a Moz con guitarra en mano y aire 'sesentoso', formará parte de la reedición de "Low In The High School" que está prevista para 2019.