Como dice su gira, desde el título, siempre hay un ellos y siempre hay un nosotros. Los próximos shows en Buenos Aires prometen temas de álbumes de la banda que compartiera con David Gilmour (The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals y Wish You Were Here), un juego de luces como solo un Pink Floyd puede ofrecer y una sensibilidad a prueba de balas. Ante la duda, siempre es mejor estar del lado Roger Waters de la vida.