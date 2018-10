Enamoradizo como pocos, El Polaco llegó al Bailando en 2016 y no tardó en poner sus ojos en su compañera, Barbie Silenzi. Pero, pese a la buena onda que reinaba entre ambos, por entonces la relación no pasó del touch and go. Sin embargo, la llama se mantuvo viva. Y éste fue uno de los principales motivos de pelea entre el cantante y Silvina Luna, con quien se puso de novio el verano siguiente. Este año, en tanto, la pista lo volvió a reunir con la ex de Francisco Delgado, padre de la pequeña Elena (4). Y, los que los conocen, dicen que volvió el amor y con todo. Lo curioso es que, pese a sus coincidencias, ya que él también es papá de dos nenas, Sol (12), con Karina La Princesita, y Alma (6), con Valeria Aquino, el romance aún sigue sin oficializarse.