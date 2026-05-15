Bogotá ofrecerá planes, experiencias y descuentos especiales para visitantes durante la Copa Mundo 2026

La ciudad ofrece transmisiones gratuitas de los partidos de la Selección Colombia en espacios públicos emblemáticos como El Tunal y Fontanar - crédito IDT

Bogotá presentó oficialmente su oferta turística, gastronómica, cultural y de entretenimiento de cara al Mundial 2026, con el objetivo de posicionarse como uno de los principales destinos para los viajeros que recorrerán América Latina durante la Copa del Mundo.

Aunque la capital colombiana no será sede de partidos oficiales, las autoridades locales han diseñado una estrategia para convertir a la ciudad en la gran casa de los hinchas, ofreciendo una experiencia integral alrededor del fútbol y del turismo.

PUBLICIDAD

La directora de Turismo Bogotá, Angela Garzón, afirmó que la ciudad se prepara para vivir la fiesta del fútbol con la transmisión gratuita y en directo de los partidos de la Selección Colombia en puntos clave, como El Tunal y Fontanar. El propósito es que tanto ciudadanos como visitantes puedan disfrutar del evento en ambientes festivos y seguros.

“Queremos que todos se sientan como en su casa en cada rincón de la ciudad, aprovechando esta gran vitrina para mostrar por qué Bogotá es un destino turístico auténtico y vibrante”, señaló Garzón.

PUBLICIDAD

Los visitantes pueden acceder a más de 300 establecimientos y promociones especiales a través del portal visitbogota.co y la aplicación oficial Visit Bogotá - crédito IDT

La propuesta incluye una agenda de actividades y experiencias para que los visitantes disfruten de transmisiones en vivo, rutas gastronómicas, eventos temáticos, encuentros culturales, experiencias nocturnas y espacios especialmente diseñados para celebrar el Mundial desde Bogotá. La campaña, bajo el lema “Siente el gol y vive la fiesta más grande del fútbol en esta casa”, busca consolidar la imagen de la ciudad como un destino abierto y acogedor para los hinchas de todas las nacionalidades.

Impacto económico proyectado y sectores beneficiados

De acuerdo con el subsecretario de Despacho de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, José Orlando Fuentes Ortega, la apuesta de Bogotá alrededor del Mundial 2026 proyecta un impacto económico significativo. Se estima que el comercio podría aumentar cerca de $377 mil millones, impulsado principalmente por el consumo en sectores como restaurantes, bares, entretenimiento, hoteles y transporte.

PUBLICIDAD

Durante los partidos de la Selección Colombia, se prevé un incremento entre 30% y 50% en categorías como televisores, alimentos y bebidas, así como un mayor movimiento en movilidad y consumo asociado a la temporada futbolera. En conjunto, la actividad relacionada con el Mundial 2026 podría generar un impacto cercano a $1,6 billones sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de Bogotá durante el segundo y tercer trimestre de 2026.

La agenda mundialista integra rutas gastronómicas, eventos temáticos, experiencias nocturnas y celebraciones culturales para visitantes y residentes - crédito IDT

El diseño de la oferta mundialista no solo apunta a atraer turistas extranjeros, sino también a incentivar el turismo interno, capitalizando la alta movilidad de personas en el continente durante el campeonato. Los sectores de la gastronomía, la hotelería y el entretenimiento, junto a los comercios minoristas, se perfilan como los grandes beneficiados de este esfuerzo articulado entre el sector público y privado.

PUBLICIDAD

Herramientas digitales y acceso a la oferta mundialista

Para facilitar la experiencia de los visitantes, la ciudad ha puesto a disposición el portal oficial visitbogota.co y la aplicación Visit Bogotá, donde es posible consultar una oferta de más de 300 establecimientos, entre bares y restaurantes, que tendrán actividades y promociones especiales durante la fiebre mundialista. Además, toda la información se encuentra disponible en el micrositio https://bogota.gov.co/2026/mundial/, que integra datos sobre hoteles, centros comerciales, sitios turísticos y eventos temáticos.

Uno de los desarrollos clave es el mapa digital de la oferta mundialista, creado en conjunto con la Infraestructura de Datos Espaciales de Catastro Bogotá. Esta herramienta permite a ciudadanos y turistas ubicar fácilmente bares, gastrobares y restaurantes participantes, visualizar información básica de los establecimientos, direcciones y redes sociales, y planificar rutas de llegada. El mapa es de libre consulta y representa una apuesta por la digitalización y la toma de decisiones basada en datos oficiales.

PUBLICIDAD

El 'Pasaporte Mundialista' premia a los viajeros con cupones, membresías y eventos exclusivos, incentivando la participación en la agenda local de Bogotá - crédito IDT

Alianzas estratégicas y “Pasaporte Mundialista”

La estrategia cuenta con el respaldo de aliados del sector turístico, gastronómico y empresarial, como la Cámara de Comercio de Bogotá, Avianca, Cotelco, Fenalco, Asobares y otros actores de la industria turística y del entretenimiento, comprometidos con consolidar una oferta robusta para recibir a miles de visitantes durante la temporada mundialista.

Entre los incentivos para los viajeros, destaca el lanzamiento del “Pasaporte Mundialista”, que puede reclamarse en comercios aliados. Este pasaporte permite a los usuarios conocer la mejor oferta de entretenimiento de la ciudad, coleccionar sellos de los diferentes establecimientos, activar membresías en locales seleccionados, acceder a eventos exclusivos y obtener cupones de descuento. La dinámica busca fomentar la interacción con la oferta local y premiar la fidelidad de quienes participen activamente en las actividades propuestas.

PUBLICIDAD