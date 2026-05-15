Colombia

Bogotá ofrecerá planes, experiencias y descuentos especiales para visitantes durante la Copa Mundo 2026

Los turistas y ciudadanos encontrarán actividades temáticas, información digital y el denominado pasaporte mundialista con el objetivo de generar mayor dinamismo en la economía y promover el turismo en la ciudad

Guardar
Google icon
La ciudad ofrece transmisiones gratuitas de los partidos de la Selección Colombia en espacios públicos emblemáticos como El Tunal y Fontanar - crédito IDT
La ciudad ofrece transmisiones gratuitas de los partidos de la Selección Colombia en espacios públicos emblemáticos como El Tunal y Fontanar - crédito IDT

Bogotá presentó oficialmente su oferta turística, gastronómica, cultural y de entretenimiento de cara al Mundial 2026, con el objetivo de posicionarse como uno de los principales destinos para los viajeros que recorrerán América Latina durante la Copa del Mundo.

Aunque la capital colombiana no será sede de partidos oficiales, las autoridades locales han diseñado una estrategia para convertir a la ciudad en la gran casa de los hinchas, ofreciendo una experiencia integral alrededor del fútbol y del turismo.

PUBLICIDAD

La directora de Turismo Bogotá, Angela Garzón, afirmó que la ciudad se prepara para vivir la fiesta del fútbol con la transmisión gratuita y en directo de los partidos de la Selección Colombia en puntos clave, como El Tunal y Fontanar. El propósito es que tanto ciudadanos como visitantes puedan disfrutar del evento en ambientes festivos y seguros.

“Queremos que todos se sientan como en su casa en cada rincón de la ciudad, aprovechando esta gran vitrina para mostrar por qué Bogotá es un destino turístico auténtico y vibrante”, señaló Garzón.

PUBLICIDAD

Los visitantes pueden acceder a más de 300 establecimientos y promociones especiales a través del portal visitbogota.co y la aplicación oficial Visit Bogotá - crédito IDT
Los visitantes pueden acceder a más de 300 establecimientos y promociones especiales a través del portal visitbogota.co y la aplicación oficial Visit Bogotá - crédito IDT

La propuesta incluye una agenda de actividades y experiencias para que los visitantes disfruten de transmisiones en vivo, rutas gastronómicas, eventos temáticos, encuentros culturales, experiencias nocturnas y espacios especialmente diseñados para celebrar el Mundial desde Bogotá. La campaña, bajo el lema “Siente el gol y vive la fiesta más grande del fútbol en esta casa”, busca consolidar la imagen de la ciudad como un destino abierto y acogedor para los hinchas de todas las nacionalidades.

Impacto económico proyectado y sectores beneficiados

De acuerdo con el subsecretario de Despacho de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, José Orlando Fuentes Ortega, la apuesta de Bogotá alrededor del Mundial 2026 proyecta un impacto económico significativo. Se estima que el comercio podría aumentar cerca de $377 mil millones, impulsado principalmente por el consumo en sectores como restaurantes, bares, entretenimiento, hoteles y transporte.

Durante los partidos de la Selección Colombia, se prevé un incremento entre 30% y 50% en categorías como televisores, alimentos y bebidas, así como un mayor movimiento en movilidad y consumo asociado a la temporada futbolera. En conjunto, la actividad relacionada con el Mundial 2026 podría generar un impacto cercano a $1,6 billones sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de Bogotá durante el segundo y tercer trimestre de 2026.

La agenda mundialista integra rutas gastronómicas, eventos temáticos, experiencias nocturnas y celebraciones culturales para visitantes y residentes - crédito IDT
La agenda mundialista integra rutas gastronómicas, eventos temáticos, experiencias nocturnas y celebraciones culturales para visitantes y residentes - crédito IDT

El diseño de la oferta mundialista no solo apunta a atraer turistas extranjeros, sino también a incentivar el turismo interno, capitalizando la alta movilidad de personas en el continente durante el campeonato. Los sectores de la gastronomía, la hotelería y el entretenimiento, junto a los comercios minoristas, se perfilan como los grandes beneficiados de este esfuerzo articulado entre el sector público y privado.

Herramientas digitales y acceso a la oferta mundialista

Para facilitar la experiencia de los visitantes, la ciudad ha puesto a disposición el portal oficial visitbogota.co y la aplicación Visit Bogotá, donde es posible consultar una oferta de más de 300 establecimientos, entre bares y restaurantes, que tendrán actividades y promociones especiales durante la fiebre mundialista. Además, toda la información se encuentra disponible en el micrositio https://bogota.gov.co/2026/mundial/, que integra datos sobre hoteles, centros comerciales, sitios turísticos y eventos temáticos.

Uno de los desarrollos clave es el mapa digital de la oferta mundialista, creado en conjunto con la Infraestructura de Datos Espaciales de Catastro Bogotá. Esta herramienta permite a ciudadanos y turistas ubicar fácilmente bares, gastrobares y restaurantes participantes, visualizar información básica de los establecimientos, direcciones y redes sociales, y planificar rutas de llegada. El mapa es de libre consulta y representa una apuesta por la digitalización y la toma de decisiones basada en datos oficiales.

El 'Pasaporte Mundialista' premia a los viajeros con cupones, membresías y eventos exclusivos, incentivando la participación en la agenda local de Bogotá - crédito IDT
El 'Pasaporte Mundialista' premia a los viajeros con cupones, membresías y eventos exclusivos, incentivando la participación en la agenda local de Bogotá - crédito IDT

Alianzas estratégicas y “Pasaporte Mundialista”

La estrategia cuenta con el respaldo de aliados del sector turístico, gastronómico y empresarial, como la Cámara de Comercio de Bogotá, Avianca, Cotelco, Fenalco, Asobares y otros actores de la industria turística y del entretenimiento, comprometidos con consolidar una oferta robusta para recibir a miles de visitantes durante la temporada mundialista.

Entre los incentivos para los viajeros, destaca el lanzamiento del “Pasaporte Mundialista”, que puede reclamarse en comercios aliados. Este pasaporte permite a los usuarios conocer la mejor oferta de entretenimiento de la ciudad, coleccionar sellos de los diferentes establecimientos, activar membresías en locales seleccionados, acceder a eventos exclusivos y obtener cupones de descuento. La dinámica busca fomentar la interacción con la oferta local y premiar la fidelidad de quienes participen activamente en las actividades propuestas.

Temas Relacionados

Copa Mundial 2026Industria GastronómicaTurismo BogotáColombia-NoticiasColombia-Viajes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La selección Colombia ya tendría fecha para presentar la lista de 26 convocados al Mundial 2026: habría evento especial

Ahora que se conoció la prelista de 55 jugadores, que es norma de la FIFA, el entrenador Néstor Lorenzo tiene un plan para elegir a los futbolistas que viajarán a Norteamérica

La selección Colombia ya tendría fecha para presentar la lista de 26 convocados al Mundial 2026: habría evento especial

Shakira sorprendió con anuncio sobre “Dai Dai”: donará el dinero de la canción y de su gira a una causa social ligada a la educación y al deporte

La cantante confirmó que el 100% de las ganancias serán destinados al Fondo de Educación FIFA Global Citizen, enfocado en apoyar el acceso de niños y niñas a educación y fútbol en distintos países

Shakira sorprendió con anuncio sobre “Dai Dai”: donará el dinero de la canción y de su gira a una causa social ligada a la educación y al deporte

Así suena “Dai Dai”, la canción de Shakira para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Burna Boy: video y letra

La cantante coescribió su regreso a la banda sonora de la Copa del Mundo con Ed Sheeran, y se juntó con Burna Boy en la grabación

Así suena “Dai Dai”, la canción de Shakira para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Burna Boy: video y letra

Miles de motociclistas, trajes formales y clásicas motos recorren Colombia para visibilizar el cáncer de próstata y la salud mental masculina

La rodada solidaria moviliza a la comunidad motera, empresas y organizaciones, generando vínculos nuevos y cambiando percepciones sobre el bienestar masculino en 2026

Miles de motociclistas, trajes formales y clásicas motos recorren Colombia para visibilizar el cáncer de próstata y la salud mental masculina

Carlos Cuesta: la importancia de su familia para llegar al Mundial 2026 con la Selección Colombia

Yadira Figueroa, tía del futbolista, contó en Infobae Colombia cómo lo han apoyado durante su carrera en Atlético Nacional Genk y Vasco Da Gama

Carlos Cuesta: la importancia de su familia para llegar al Mundial 2026 con la Selección Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

ENTRETENIMIENTO

Shakira sorprendió con anuncio sobre “Dai Dai”: donará el dinero de la canción y de su gira a una causa social ligada a la educación y al deporte

Shakira sorprendió con anuncio sobre “Dai Dai”: donará el dinero de la canción y de su gira a una causa social ligada a la educación y al deporte

Así suena “Dai Dai”, la canción de Shakira para la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Burna Boy: video y letra

La historia de las canciones del Mundial: los primeros intentos (1962-1986)

Las críticas contra la serie ‘The Boys’ se dispararon tras comentarios sobre Colombia, drogas y turismo sexual

Dany Hoyos habló de los peores entrevistas que hizo siendo ‘Suso’: exfutbolista y celebridad internacional fueron mencionados

Deportes

La selección Colombia ya tendría fecha para presentar la lista de 26 convocados al Mundial 2026: habría evento especial

La selección Colombia ya tendría fecha para presentar la lista de 26 convocados al Mundial 2026: habría evento especial

Carlos Cuesta: la importancia de su familia para llegar al Mundial 2026 con la Selección Colombia

Esta sería la fecha en la que Richard Ríos se quedaría sin técnico en Benfica: José Mourinho tendría las horas contadas

Selección Colombia: la historia de Carlos Cuesta, el defensor que gracias a su abuela jugará el Mundial 2026

Representantes de Roger Martínez se pronunciaron por su ausencia en la prelista de Néstor Lorenzo: “Una canallada”